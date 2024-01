NASA: Η ισχυρότερη έκρηξη ενέργειας στον Ήλιο από το 2017 (εικόνα, βίντεο)

Την ισχυρότερη έκρηξη ενέργειας στον ήλιο από το 2017, παρατήρησαν οι ερευνητές της NASA την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οποία, μάλιστα, πιθανότητα είχε διαταράξει τους δορυφόρους και τα συστήματα GPS στη Γη μέχρι και χθες.

Το Ηλιακό Παρατηρητήριο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας εντόπισε την ισχυρή απελευθέρωση ενέργειας την Κυριακή (31/12), με τις καταιγίδες ακτινοβολίας να μπορούν να επηρεάσουν τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα σήματα πλοήγησης και να θέσουν σε κίνδυνο τα διαστημόπλοια και τους αστροναύτες.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 31, 2023, peaking at 4:55 EST. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X5.0. https://t.co/rdALPuiOcm pic.twitter.com/CZeqHfkm0J

2023 closed out with the most intense solar flare since 2017

Visuals reveal a luminous area on the sun prior to erupting into an X5 flare.

The flare peaked at 31/4:55

EST/EDT

Source: NOAA pic.twitter.com/B0SM69ynhG

— Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) January 3, 2024