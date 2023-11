Η viral γάτα του Λονδίνου ενεπλάκη σε τροχαίο

Έχει ακολούθους που την βλέπουν να κάνει βόλτες μέσα σε ένα καλάθι ποδηλάτου στους δρόμους του Λονδίνου. Η κωφή γάτα, με το κατάλευκο τρίχωμα και τα μπλε μάτια, είχε τροχαίο ατύχημα, καθώς ο ιδιοκτήτης της, Τράβις Νέλσον, κινούνταν με το ποδήλατο κατά μήκος της οδού Clerkenwell στο Φάρινγκτον.

Όλα έγιναν όταν μηχανάκι, που έκανε προσπέραση, χτύπησε το τιμόνι του ποδηλάτου του Τράβις, με αποτέλεσμα η Σίγκριντ να πέσει στον δρόμο. Το δημοσίευμα του BBC αναφέρει ότι ο Τράβις, ο οποίος συνήθως φοράει κράνος αλλά δεν φορούσε αυτή τη φορά, δήλωσε ότι υπέστη κοψίματα και μώλωπες στα γόνατα, την πλάτη και τον ώμο του.

«Είναι μια χαρά. Κυριολεκτικά 30 δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε στην κανονικό της εαυτό», είπε. «Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που πέφτω από το ποδήλατό μου και έχω περάσει πολύ χειρότερα. Πάντα έχεις τέτοιου είδους κινδύνους στο μυαλό σου όταν οδηγείς ποδήλατο», πρόσθεσε.

Impatient, close passing moped driver knocked us off our bike today. Fortunately the police (?) were right behind us, so they could scold me for not wearing a helmet and then leave. First time off my bike since 2007.

Sigrid is fine; my knee is messed up, can't ride for a bit. pic.twitter.com/LdAESnSXnO

— Travis and Sigrid (@sigirides) November 13, 2023