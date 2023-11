Βίντεο δείχνει δεκάδες πτώματα μετά την έκρηξη σε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα - Η στιγμή του βομβαρδισμού

Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα σχολεία τους στη βόρεια Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο, χτυπήθηκε το Σάββατο. Βίντεο από τη σκηνή δείχνει ματωμένα πτώματα σε μια σειρά από δωμάτια του διώροφου κτιρίου. Πολλές γυναίκες και παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

🚨🇮🇱🇵🇸 "More than 200 were killed in the 'massacre' of Al-Fakhoura School in north of the sector"

UNICEF Regional Director: 'Scenes of massacre & death following Israeli attacks on Al-Fakhoura & Tal Al-Zaatar schools are horrific & terrifying'pic.twitter.com/UDqDFN1fDq

— Sam Parker 🇺🇲 (@SamParkerSenate) November 18, 2023