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ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζόρτζια Μελόνι θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη

Τζόρτζια Μελόνι
clock 20:51 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να κατοχυρώσει την φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων.

Στην σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει μόνο "είμαι η Τζόρτζια Μελόνι ".

Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της, ως "ασπίδα" την από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις. Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ.

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Τζόρτζια Μελόνι Τεχνητη Νοημοσυνη
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