Η πτήση του τρόμου: 36 τραυματίες μετά από αναταράξεις (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν επιβάτες πτήσης της Hawaiian Airlines καθώς εξαιτίας σοβαρών αναταράξεων τραυματίστηκαν 36 άτομα, με ορισμένους από αυτούς μάλιστα να μεταφέρονται στα επείγοντα.

Η πτήση από το Φίνιξ της Αριζόνα στη Χονολουλού μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη για τους 278 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος.

Όπως έγινε γνωστό, οι αναταράξεις σημειώθηκε περίπου 15 λεπτά πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στη Χονολουλού.

Έντεκα ασθενείς ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών της Χονολουλού. Μεταξύ αυτών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ήταν και ένα παιδί 14 μηνών.

Οι τραυματισμοί των ασθενών περιελάμβαναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ρήξεις, μώλωπες και απώλεια συνείδησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές έκτακτης ανάγκης στη Χονολουλού.

CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU

— shon gables (@shongables) December 19, 2022