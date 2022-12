Χιλή: Μεγάλη πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Βίνια ντελ Μαρ (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 400 κατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βίνια ντελ Μαρ της Χιλής, όπου οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Περίπου διακόσιες κατοικίες καίγονται», είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής στην πόλη, ο Πατρίσιο Μπρίτο, προτού αναθεωρήσει τον αριθμό τους στις 400 και επιβεβαιώσει τον θάνατο δυο ανθρώπων εξαιτίας της πυρκαγιάς.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας (Γκαμπριέλ Μπόριτς) αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καταστροφής» στην περιφέρεια Βαλπαραΐσο, όπου υπάγεται διοικητικά η Βίνια ντελ Μαρ, ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μανουέλ Μονσάλβε.

Οι αρχές ενδέχεται να περιστείλουν συνταγματικά δικαιώματα και να επιτάξουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της καταστροφής δυνάμει του μέτρου.

Scenes of Armageddon in Chile as wildfires rage on. 🎥: En_llamas#wildfire #Chile #fire #Bomberos #southamerica pic.twitter.com/vhDxBKhbSu

— TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) December 23, 2022