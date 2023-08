Γιοχάνεσμπουργκ: Δεκάδες νεκροί από πυρκαγιά σε πενταώροφο κτίριο (βίντεο)

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που κατέστρεψε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 63 νεκρούς και 43 τραυματίες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μουλάουτζι εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

At least 20 people have died in a fire that occurred in a five story building at the Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.. over 40 people have been injured.

This is a developing story @TimesLIVE pic.twitter.com/MxMtWBlFmE

