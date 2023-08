Νέες προκλήσεις από τον Ερντογάν: Οι Έλληνες κατέστρεψαν και έκαψαν τη Σμύρνη

Στο δρόμο των προκλήσεων μπαίνει και πάλι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ομιλία που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης, μετά και τα συγχαρητήρια του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για τη μικρασιατική καταστροφή, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί τους Έλληνες ότι έκαψαν και κατέστρεψαν τη Σμύρνη.

«Οι Έλληνες κατέστρεψαν και έκαψαν τη Σμύρνη», είπε συγκεκριμένα χαρακτηρίζοντας τον Αύγουστο «ιδιαίτερο μήνα» για την Τουρκία «επειδή νικήσαμε σε Κύπρο, Σμύρνη και Ματζικέρτ».

Η αναφορά Ερντογάν στο 21:38 του βίντεο

«Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα, στον οποίο με χρυσά γράμματα γράψαμε ιστορία στο Ματζικέρτ, στο Βελιγράδι και στην Κύπρο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν συνέχισε λέγοντας ότι «ο ηρωικός στρατός μας διέλυσε τα εχθρικά μέτωπα, και στις 30 Αυγούστου διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών δυνάμεων εισβολής και άνοιξε το δρόμο προς τη Σμύρνη. Δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη της ᾽᾽μεγάλης επίθεσης᾽᾽ κυμάτιζαν οι τουρκικές σημαίες στη Σμύρνη την οποία είχε καταστρέψει και κάψει ο εχθρός που διέφυγε».

Συγχαρητήρια από ΝΑΤΟ

Είχε προηγηθεί το συγχαρητήριο μήνυμα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για τη μικρασιατική καταστροφή που προκάλεσε σάλο, ενώ άμεση ήταν η ελληνική αντίδραση.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.

On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023