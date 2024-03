Γερμανία: Νομιμοποιεί τη χρήση κάνναβης - Τι θα επιτρέπεται και τι όχι

Εμβληματικό -και αμφιλεγόμενο- πρόγραμμα του συνασπισμού του Όλαφ Σολτς, η μερική νομιμοποιήση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα στη Γερμανία. Η νόμιμη πρόσβαση σ' αυτή την ουσία δεν καθίσταται εντούτοις και τόσο απλή.

1η Απριλίου

Η ημέρα αυτή, που είναι παραδοσιακά αφιερωμένη στις φάρσες, σηματοδοτεί το πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης: η κατοχή 25 γραμμαρίων αποξηραμένης κάνναβης στους δημόσιους χώρους επιτρέπεται για τους ενηλίκους, όπως και η καλλιέργεια του φυτού στο σπίτι, μέχρι τρία φυτά ανά ενήλικο και 50 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης. Με τη μέση δόση να υπολογίζεται σε 0,3 γραμμάριο ανά τσιγάρο, τα 25 γραμμάρια επιτρέπουν στον χρήστη να στρίψει περίπου 80. Αλλά δεν μπορεί να τα καπνίσει οπουδήποτε: η κατανάλωσή τους απαγορεύεται σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από σχολεία, παιδικούς σαθμούς, γήπεδα και δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης στους πεζόδρομους απαγορεύεται πλήρως από τις 7:00 ως τις 20:00.

Λέσχες κάνναβης

Θα πρέπει να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να μπορέσει να προμηθευθεί νομίμως την ουσία αυτή μέσω των «λεσχών κάνναβης», ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν από την 1η Ιουλίου έπειτα από μια περίπλοκη διοικητική διαδρομή. Θα έχουν έδρα τη Γερμανία υπό την ευθύνη των περιφερειακών αρχών, ενώ ο αριθμός των μελών τους περιορίζεται σε 500. Θα μπορούν να διανέμουν το πολύ 50 γραμμάρια το μήνα και ανά μέλος. Οι ενήλικες κάτω των 21 ετών θα δικαιούνται 30 γραμμάρια κάνναβης της οποίας η περιεκτικότητα σε THC, ένα από τα κύρια ψυχοδραστικά μόριά της, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Η συμμετοχή σε πολλές ενώσεις ταυτόχρονα απαγορεύεται. Επίσης δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις και η κατανάλωση μέσα σ' αυτές τις «λέσχες».

