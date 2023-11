Γάζα: Υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών το νοσοκομείο Αλ Σίφα - Ανέπτυξαν μπουλντόζες στις εγκαταστάσεις του

Υπό τον έλεγχο των ισραηλινών δυνάμεων είναι το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς να ισχυρίζεται ότι ο στρατός του Ισραήλ ανέπτυξε μπουλντόζες.

«Ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν τμήματα της νότιας εισόδου» του κέντρου υγείας, ανέφερε το υπουργείο σε λακωνική ανακοίνωσή του στα αραβικά.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Israeli troops entered Al Shifa, Gaza's biggest hospital, as they contend that Hamas fighters have the ‘beating heart’ of their operations in tunnels beneath the hospital, which Hamas denies https://t.co/O8lDbQ3J89 pic.twitter.com/VEYWZ5lYUH — Reuters (@Reuters) November 15, 2023

Tο Ισραήλ εξαπέλυσε επιδρομή ισχυριζόμενο πως η Χαμάς χρησιμοποίησε το ιατρικό κέντρο ως βάση διοίκησης, κάτι που αρνήθηκε η μαχητική ομάδα και αξιωματούχοι του νοσοκομείου.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο νοσοκομείο.

«Απόψε διεξάγουμε στοχευμένη επιχείρηση στο νοσοκομείο Σίφα. Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά», τόνισε μέσω Telegram ο υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν, επικεφαλής των δυνάμεων που διεξάγουν επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, διεξήγαγε επίσης επιχείρηση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα, προτού ανακοινώσει πως απέσυρε τους στρατιωτικούς του και τα άρματα μάχης του, εν μέσω έντονων ανησυχιών και επικρίσεων σε διεθνές επίπεδο.

Πάνω από 2.300 άνθρωποι βρίσκονται στο Αλ Σίφα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι, ασθενείς, νοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι, βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα.

Σπάζοντας τη σιωπή του για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε χθες «παύσεις» και «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί ως βάση το Σίφα και διατείνεται πως οι επιχειρήσεις του σε αυτό είναι μείζον στάδιο του πολέμου, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις της άλλης πλευράς.

Συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ισραηλινές δυνάμεις να αναδιατάσσονται γύρω από το νοσοκομείο χθες.

Η στρατιωτική επιχείρηση και τα «ευρήματα»

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε μια «στοχευμένη» επιχείρηση εντός της ιατρικής εγκατάστασης την Τετάρτη και είπε ότι οι στρατιώτες του ανακάλυψαν «στρατιωτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η Χαμάς» στην επιδρομή.

Ο γενικός διευθυντής των νοσοκομείων της Γάζας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός μπήκε στο ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου του χειρουργείου κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Κομάντος της μονάδας Shaldag και μέλη της 36ης ταξιαρχίας των IDF, που συμμετείχαν στην επιχείρηση, βρήκαν τον οπλισμό σε αίθουσα μαγνητικού τομογράφου (MRI), σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Στο βίντεο διακρίνονται πολλά τυφέκια εφόδου AK-47, χειροβομβίδες, γεμιστήρες και άλλος οπλισμός. Σε άλλη πτέρυγα βρέθηκε «τεχνολογικός εξοπλισμός» που υποδηλώνει ότι η Χαμάς διατηρούσε εκεί επιχειρησιακό αρχηγείο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι εντοπίστηκαν επίσης «στολές της Χαμάς» πεταμένες στο πάτωμα, εκτιμώντας πως οι «τρομοκράτες» τις έβγαλαν και διέφυγαν απαρατήρητοι.

מפקדה מבצעית, אמצעי לחימה וציוד טכנולוגי בבניין ה-MRI בבית החולים שיפאא׳; כוחות צה"ל בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות ממוקדת בבית החולים pic.twitter.com/rnrAVX2yQV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 15, 2023

«Τα ευρήματα αποδεικνύουν περίτρανα ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκε ως άντρο τρομοκρατών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο υποναύαρχος Χαγκάρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, στη διάρκεια της επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, Iσραηλινοί στρατιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με μαχητές της Χαμάς και σκότωσαν πέντε εξ αυτών.

Tο νοσοκομείο βρίσκεται τώρα υπό ισραηλινό έλεγχο, ανακοίνωσε η Χαμάς.

«Ο Νετανιάχου είπε ότι η απελευθέρωση του νοσοκομείου Σίφα από τον έλεγχο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς δείχνει την ικανότητα και την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να πάει οπουδήποτε για να νικήσει πλήρως τη Χαμάς», ανέφερε ο λογαριασμός του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Kirya in Tel Aviv, with US National Security Council Coordinator for the Middle East and North Africa, and Deputy Advisor to President Joe Biden, Brett McGurk. pic.twitter.com/jN6fXjGWA4 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 15, 2023

Χθες, στρατιώτες του IDF μετέφεραν με επιτυχία ιατρικές προμήθειες ενώ διεξήγαγαν έρευνες για τρομοκρατική υποδομή εντός του νοσοκομείου Σίφα στη Γάζα, υποστήριξαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναρτώντας και βίντεο. «Ενώ η Χαμάς εκμεταλλεύεται τους αμάχους της Γάζας για τη δική της επιβίωση, ο Ισραηλινός Στρατός παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά των αμάχων», αναφέρει στην ανάρτησή του ο IDF.

Yesterday, IDF soldiers successfully transferred medical supplies while conducting searches for terrorist infrastructure within the Shifa Hospital in Gaza. While Hamas exploits Gazan civilians for its own survival, the IDF provides humanitarian aid in order to minimize civilian… pic.twitter.com/yLtT2vs23T — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Διεθνείς αντιδράσεις για την έφοδο στο νοσοκομείο

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να στοχεύει νοσοκομεία στη Γάζα από αέρος και ότι οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται από τα διασταυρούμενα πυρά, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Από την πλευρά του πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για το ενδεχόμενο απελευθέρωσης κάπου 240 ομήρων που κρατά η Χαμάς, συμπληρώνοντας ότι ζήτησε από το Ισραήλ να είναι «εξαιρετικά προσεκτικό» στις επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

Η κυβέρνηση του Μεξικού εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις επιθέσεις στο νοσοκομείο, ενώ και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας καταδίκασε την επιδρομή του Ισραήλ στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «καταιγίδα» και «παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Επίσης και το Κατάρ καταδίκασε τον ισραηλινό στρατό για την επιδρομή στο νοσοκομείο Al-Shifa της Γάζας - μια ενέργεια που περιέγραψε ως «έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση των διεθνών νόμων».

Την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κυβερνών κόμμα του την Τετάρτη.

Η απάντηση στον Ερντογάν ήρθε δια στόματος Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο οποίος συνομίλησε με τον επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Samaritan's Purse, η οποία παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη, είπε, απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο πως «αποκαλεί το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος, αλλά στην πραγματικότητα υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς». Όμως, δεν σταμάτησε εκεί, προσθέτοντας πως «βομβάρδισε τουρκικά χωριά, εντός των συνόρων της Τουρκίας. Δεν θα δεχθούμε κηρύγματα από αυτόν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΗΕ: Ζητάει «παύση των εχθροπραξιών» για να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Νέo παραλήρημα Ερντογάν υπέρ της Χαμάς : ''Το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου'' (βίντεο)

«Ψηλά τα χέρια! Άνδρες άνω των 16 να παραδοθούν» – Οι ισραηλινοί στρατιώτες στους διαδρόμους του νοσοκομείου Αλ Σίφα της Γάζας