Νέo παραλήρημα Ερντογάν υπέρ της Χαμάς : ''Το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου'' (βίντεο)

Σε νέο παραλήρημα κατά του Ισραήλ προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζοντας εκ νέου «τρομοκρατικό κράτος» το Ισραήλ, ξοφλημένο τον Νετανιάχου, ενώ αρνήθηκε ξανά να καταδικάσει τη Χαμάς.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος – τρομοκράτη που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και παραβιάζει το Διεθνές δίκαιο στη Γάζα και επανέλαβε την άποψή του πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

Απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ΑΚΡ, ο Ερντογάν κάλεσε επίσης τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακοινώσει αν το Ισραήλ διαθέτει ή όχι πυρηνικές βόμβες και πρόσθεσε πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός είναι «ξοφλημένος».

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan in a speech before the parliament:

Israel is a terror state that is committing state terrorism

I call upon Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to declare Israel's nuclear arsenal

I say to Netanyahu, your end is nearing

— Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) November 15, 2023