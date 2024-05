Γάζα: Το Ισραήλ ζήτησε από κατοίκους της ανατολικής Ράφα να απομακρυνθούν

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυθούν από εκεί και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Χ εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.

Σκληρές μάχες γίνονται στην ανατολική Ράφα ανάμεσα σε Παλαιστίνιους μαχητές και τον ισραηλινό στρατό, με τις IDF να επιχειρούν να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη που φιλοξενεί περίπου 1,4 εκ. εκτοπισμένους στη νότια Γάζα.

Τα ισραηλινά τανκς έχουν αποκλείσει τη Ράφα από το νότο και ολοκληρώνουν την περικύκλωση της «κόκκινης ζώνης», όπου ο ισραηλινός στρατός διέταξε την απομάκρυνση 100.000 εκτοπισμένων Παλαιστινίων κατοίκων, καθώς το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση των επιχειρήσεων στην πόλη.

Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι η χρήση των όπλων που παρείχαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ στη Γάζα πιθανώς να παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να προμηθεύει όπλα στο Τελ Αβίβ προς το παρόν.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησαν να διεξαχθεί ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη έρευνα για τους ομαδικούς τάφους στη Γάζα, όπου εκατοντάδες πτώματα – συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων – ανακαλύφθηκαν γύρω από τα νοσοκομεία Νάσερ και αλ-Σίφα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING: Israeli warplanes bomb a residential square in the neighborhood of Al Zaytoun in Gaza City. pic.twitter.com/5jY3ZSf6Up

— Quds News Network (@QudsNen) May 11, 2024