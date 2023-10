Γάζα: Πάνω από 50 νεκροί σε επίθεση τη νύχτα - "Σκοτώσαμε τρομοκράτες" επιβεβαιώνει το Ισραήλ

Τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νυκτας στη Λωρίδα της Γάζας μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα εντείνει την εκστρατεία βομβαρδισμού του παλαιστινιακού θύλακα, επεσήμανε η κυβέρνηση της Χαμάς.

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν “τη νύκτα ως τις 06:00 το πρωί και περισσότερες από 30 κατοικίες καταστράφηκαν”, σημείωσε στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα.

Israeli forces eliminated a Hamas & PIJ terror cell hiding in an underground tunnel in the Al-Ansari mosque in the West Bank city of Jenin. The cell, which was planning to carry out a terror attack in the immediate future, was targeted in an air strike.

