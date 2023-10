Iσραήλ: Αεροπορική επιδρομή στην Δυτική Όχθη - Ετοιμάζονται για την επέμβαση στην Γάζα, αυξάνονται οι βομβαρδισμοί

Eν αναμονή της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στην Γάζα, αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων έπληξε την Δυτική Όχθη.

Προετοιμάζοντας την χερσαία εισβολή το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι ο ισραηλινός στρατός θα «εμβαθύνει» και θα «αυξήσει» τις επιθέσεις του στη Γάζα. Τελευταία εξέλιξη όμως αποτελεί η αεροπορική επιδρομή στην Δυτική Όχθη

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε το τέμενος Αλ Ανσάρ στην περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σιν Μπετ- η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ- επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Επίθεση του Ισραήλ σε «τρομοκρατικό θύλακα» στην Δυτική όχθη

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.

Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023