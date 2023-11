Γάζα: «Βίντεο δείχνουν τη Χαμάς να κρύβει ομήρους στο νοσοκομείο Αλ Σίφα», λένε οι IDF

Βίντεο από τις κάμερες τις παρακολούθησης του νοσοκομείου αλ-Σίφα στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, με τις IDF να επιμένουν ότι το οπτικό υλικό δείχνει ομήρους να μεταφέρονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου στις 7 Οκτωβρίου.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF και η Σιν Μπετ, υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

Ένας άνδρας διακρίνεται σε ένα από τα βίντεο να μεταφέρεται με φορείο περιστοιχισμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις εκ των οποίων είναι οπλισμένοι, ενώ σε ένα άλλο ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς τον σπρώχνουν σε έναν διάδρομο.

«Εδώ μπορείτε να δείτε την Χαμάς να μεταφέρει ένα όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023