Γάζα: 28 πρόωρα βρέφη μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο

Ομάδα 28 πρόωρων βρεφών από τη Γάζα μεταφέρθηκε από νοσοκομείο εντός του βομβαρδισμένου παλαιστινιακού θύλακα στην Αίγυπτο προκειμένου να τους παρασχεθεί φροντίδα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η αιγυπτιακή τηλεόραση καθώς και με όσα δήλωσε γιατρός παλαιστινιακού νοσοκομείου.

Νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News, μετέδωσε ότι 29 πρόωρα μωρά έφθασαν στην Αίγυπτο μέσω της Ράφα.

Το ιατρικό προσωπικό στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα μετέφερε με προσοχή τα μικροσκοπικά μωρά από τα ασθενοφόρα και τα τοποθετούσαν σε κινητές θερμοκοιτίδες, τις οποίες στην συνέχεια μετακινούσαν προς άλλα ασθενοφόρα. Τα μωρά, από τα συνολικά 31 που μεταφέρθηκαν χθες από το πολιορκημένο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας σε μαιευτική κλινική στο νότιο τμήμα του θύλακα, φορούσαν μόνο πάνες και μικροσκοπικά σκουφάκια.

«Τα μωρά έφθασαν σε μένα από το νοσοκομείο αλ Σίφα. Ήταν σε τρομακτική κατάσταση όταν έφθασαν εδώ», δήλωσε ο δρ Μοχάμαντ Σαλάμα, επικεφαλής της μονάδας νεογνών στο νοσοκομείο Αλ Χελάλ Αλ Εμιρατί στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

