Forbes: 6 Έλληνες στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων για το 2023

Στη δημοσιότητα έδωσε το Forbes τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου για το 2023, με τον Μπερνάρ Αρνό να σκαρφαλώνει στην κορυφή εκτοπίζοντας τον Έλον Μασκ στη δεύτερη θέση.

Ο 74χρονος Αρνό με περιουσία 211 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασε τον περσινό Νο1 Έλον Μασκ, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη θέση, κατά 31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έξι Έλληνες βρίσκονται φέτος ανάμεσα στα ονόματα που δημοσίευσε το διάσημο περιοδικό, με τη χώρα μας να αυξάνει τις συμμετοχές της στη λίστα κατά δύο, από τέσσερις που είχε το 2022.

Meet the richest people in the world in 2023: https://t.co/odB61erDEF #ForbesBillionaires pic.twitter.com/2m49Nen1LI

— Forbes (@Forbes) April 4, 2023