Φον Ντερ Λάιεν: Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί - Το Ιράν η κύρια πηγή περιφερειακής αστάθειας

Το δικαίωμα του Ισραήλ «να αμυνθεί» στην Τεχεράνη υποστήριξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Φυσικά, θεωρώ πως η λύση μέσω διαπραγματεύσεων είναι, μακροπρόθεσμα, η καλύτερη λύση» δήλωσε παράλληλα.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με βαθιά ανησυχία» έγραψε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

«Επανέλαβα τη δέσμευσή μας για ειρήνη, σταθερότητα και διπλωματικές προσπάθειες που οδηγούν στην αποκλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισα ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί» σημείωσε.

«Το Ιράν είναι η κύρια πηγή περιφερειακής αστάθειας»

Συμπλήρωσε, δε, πως «το Ιράν είναι η κύρια πηγή περιφερειακής αστάθειας. Η Ευρώπη ήταν πάντα σαφής: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων».

«Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει έντονες ανησυχίες για τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν - οι ίδιοι πύραυλοι χτυπούν αδιακρίτως πόλεις όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και στην Ουκρανία» ισχυρίστηκε.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι στην τηλεφωνική τους επικοινωνία συζήτησαν και για τη Γάζα.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι απαράδεκτη. Επανέλαβα την επείγουσα έκκλησή μας να επιτραπεί σε όλη την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει αμέσως στους αμάχους που έχουν ανάγκη» ανέφερε.

«Η επανέναρξη της κατάπαυσης του πυρός και η άμεση απελευθέρωση των ομήρων, ώστε να επιτευχθεί οριστικός τερματισμός των εχθροπραξιών, είναι απαραίτητη» κατέληξε.

Just spoke with Prime Minister @netanyahu.

We are following developments in the Middle East with deep concern.

I reiterated our commitment to peace, stability, and diplomatic efforts leading to de-escalation.

In this context, I underlined that Israel has the right to defend…

