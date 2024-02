Φλωρεντία: Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι από την κατάρρευση σε εργοτάξιο (βίντεο)

Ο θλιβερός απολογισμός από την κατάρρευση εργοταξίου , σήμερα (16/2) το πρωί στη Φλωρεντία, είναι τρεις νεκροί. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν και δυο αγνοούνται.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή των τραυματιών δεν κινδυνεύει, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι, που έως τώρα δεν έχουν επικοινωνήσει με τα σωστικά συνεργεία. Στην όλη προσπάθεια των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας, χρησιμοποιούνται και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Δείτε βίντεο:

❌#Firenze, crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città: dai #vigilidelfuoco #USAR sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso [#16febbraio 10:45] pic.twitter.com/OCQBZm8MjH

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024