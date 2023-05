Φινλανδία: Κατέρρευσε γέφυρα έξω από το Ελσίνκι - Τουλάχιστον 27 τραυματίες

Τον τραυματισμό τουλάχιστον 27 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους παιδιά, προκάλεσε η κατάρρευση γέφυρας στην πόλη Έσποο της Φινλανδίας.

Περίπου 27 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά, τραυματίστηκαν την Πέμπτη μετά από κατάρρευση πεζογέφυρας στη φινλανδική πόλη Έσποο, λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής υπηρεσίας διάσωσης του Ελσίνκι.

Πολλοί από τους τραυματίες ήταν μαθητές, ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση η Νοσοκομειακή Αρχή του Ελσίνκι.

Local media: At least 27 people, mostly schoolchildren, injured after collapse of a pedestrian bridge in Espoo, Finland https://t.co/y4Cwh6G3Xt

