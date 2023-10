Επίθεση στο Ισραήλ: Αναφορές για «αιχμαλώτους πολέμου» από τη Χαμάς (Βίντεο)

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια σκοτώνοντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, περίπου 545 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς. Επίσης πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Reshet 13 αναφέρει ότι Παλαιστίνιοι μαχητές κρατούν αιχμάλωτους Ισραηλινούς στη νότια πόλη Οφάκιμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αυτή είναι μία από τις πρώτες αναφορές από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση, μετά από αρκετούς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν πιάσει αιχμαλώτους.

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο εμφανίζουν Παλαιστίνιους να αιχμαλωτίζουν πολίτες και στρατιώτες να τους μεταφέρουν με μοτοσικλέτες στη Γάζα.

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν στο BBC ότι δεν θα σχολιάσουν το θέμα ωστόσο, εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι “δεν είναι όμηροι – είναι αιχμάλωτοι πολέμου”.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν Iσραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα. Κατά τη Χαμάς οι αιχμάλωτοι είναι 33.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα Ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και Παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ.

Το Reuters μετέδωσε ότι δεν είναι σε θέση να διακριβώσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

