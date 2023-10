Επίθεση με μαχαίρι στη Ρουέν της Γαλλίας

Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη Ρουέν της Γαλλίας, το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Το actu17.fr αναφέρει ότι είχε προηγηθεί βίαιος καυγάς σε πλατεία και ότι το θύμα μαχαιρώθηκε, ενώ σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης το περιστατικό πιστεύεται ότι συνέβη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα.

One killed for now and some injuries. pic.twitter.com/0KsXMI8Naz

#BREAKING | More footage from Rouen, France.

Βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει πολλά άτομα να παλεύουν στο δρόμο και έναν άνδρα στο έδαφος που φαίνεται αναίσθητος.

BREAKING:

Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France.

Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM

