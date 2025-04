Έκρηξη στο Ιράν: Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί και οι τραυματίες

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Mohammad Ashouri Taziani, επιβεβαίωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρονται σε ιατρικά κέντρα του Bandar Abbas και ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το λιμάνι έχει κλείσει και οι ναυτιλιακές δραστηριότητες έχουν ανασταλεί.

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διέταξε έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται στην περιοχή για να “εξετάσει τις διαστάσεις του ατυχήματος”.

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός IRIB ανέφερε ότι η έκρηξη συνέβη στην περιοχή των χημικών και του θείου του λιμανιού.

H κυβερνητική εκπρόσωπος, η Fatemeh Mohajerani, δήλωσε ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να διαπιστωθεί η αιτία της έκρηξης – “αλλά μέχρι στιγμής αυτό που έχει διαπιστωθεί είναι ότι σε μια γωνιά του λιμανιού αποθηκεύτηκαν εμπορευματοκιβώτια που πιθανόν περιείχαν χημικά τα οποία εξερράγησαν. Αλλά μέχρι να σβήσει η φωτιά, είναι δύσκολο να εξακριβωθούν τα αίτια”.

(Razieh Pudat/ISNA via AP)

Το τμήμα Σαχίντ Ρατζαΐ είναι μια μεγάλη εγκατάσταση για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, η οποία καλύπτει περίπου 5.900 στρέμματα. Διαχειρίζεται 70 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών και γενικών ναυτιλιακών μεταφορών. Διαθέτει σχεδόν 500.000 τετραγωνικά μέτρα (5,4 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια) αποθηκών και 35 θέσεις ελλιμενισμού.

Ο προηγούμενος προσωρινός απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, με τον επικεφαλής των επιχειρήσεων αρωγής της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μπαμπάκ Μαχμουντί, να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες στην κρατική τηλεόραση.

A massive explosion, possibly caused by ammonium nitrate the same highly-explosive chemical which caused the Beirut explosion in 2020, has rocked the port of Bandar Abbas this morning in Southern Iran. Iranian media is reporting over 400 injures, while the death toll is still… pic.twitter.com/TrVkR70Zzy

— OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025