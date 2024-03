Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Ανησυχία ότι η λάβα θα χυθεί στον Βόρειο Ατλαντικό

Την πιο ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο του Ρέικιανες από το 2021, καλείται να αντιμετωπίσει η Ισλανδία.

Η έκρηξη του ηφαιστείου που σημειώθηκε το Σάββατο χωρίς καμία προειδοποίηση, έχει φτάσει στο σημείο να αναγκάσει τις τοπικές αρχές να κηρύξουν όλη την βόρεια Ισλανδία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς απειλεί υποδομές.

Αυτή τη στιγμή ανησυχία προκαλεί στις αρχές το γεγονός ότι σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η Hjordis Gudmundsdottir, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, η λάβα μπορεί να απειλήσει δύο σωλήνες που μεταφέρουν ζεστό νερό σε σπίτια στην περιοχή. Οι σωλήνες ξεκινάνε από το γεωθερμικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Σβαρτσένγκι και πράγματι λίγο μετά τα μεσάνυχτα η λάβα κύλησε προς ένα σωλήνα διανομής νερού. Την πληροφορία μετέδωσε Μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας.

Ακόμη, υπάρχει και το ενδεχόμενο να φτάσει η λάβα στον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Στην περίπτωση επαφής της λάβας με το νερό υπάρχει περίπτωση δημιουργίας περιορισμένων εκρήξεων αλλά και απελευθέρωσης επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα.

Από την άλλη πλευρά, η λάβα κινείται σταθερά αλλά αργά καθώς δεν έχει προχωρήσει πολύ από το πρωί της Κυριακής, όποτε είχε απόσταση 200 μέτρων από το σωλήνα.

Σημειώνεται ότι αυτή η έκρηξη είναι η έβδομη και ισχυρότερη που πραγματοποιείται από το 2021 στο ηφαίστειο της χερσονήσου του Ρέικιανες σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Πριν από το 2021 το ηφαίστειο ήταν ανενεργό για 800 χρόνια.

Τα ποτάμια λάβας του ηφαιστείου που ξεχύνονται στη χερσόνησο Ρέικιανες

Σημειώνεται ότι η πόλη λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας που σημειώνεται τον τελευταίο καιρό έχει εκκενωθεί, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε οχυρωματικά έργα στα οποία είναι και που έχει φτάσει η λάβα μέσα από το ηφαιστειακό ρήγμα.

New volcanic eruption in Iceland spews fountain of lava into the air and forces residents to flee their homes AGAIN after already being evacuated in January - with molten rock flowing towards small fishing town pic.twitter.com/JsJz9mCpKZ

— Lillith O (@Orland1M) March 18, 2024