Εκκλησία στην Παλαιστίνη στόλισε φάτνη με «μπάζα» για τις χαμένες ψυχές του πολέμου στη Γάζα

Διαφορετικά θα είναι αυτά τα Χριστούγεννα για την ιστορική πόλη της Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Ευαγγελική Λουθηρανική Χριστουγεννιάτικη Εκκλησία στη Βηθλεέμ, που πιστεύεται ότι είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού, στόλισε, αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια φάτνη αποτελούμενη από μπάζα, δίνοντας έναν ισχυρό συμβολισμό για τις χιλιάδες αθώες ψυχές που χάθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα.

Η συμβολική διακόσμηση απαρτίζεται από έναν όγκο μπαζών, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει μια κούκλα που θυμίζει ένα μωρό παγιδευμένο κάτω από τα χαλάσματα, συμβολίζοντας παράλληλα και τον νεογέννητο Χριστό.

Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X» ο εφημέριος της Λουθηρανικής Εκκλησίας Μουνθέρ Ισαάκ, έγραψε: «Χριστούγεννα στην Παλαιστίνη φέτος. Το παιδί κάτω από τα ερείπια. Ο Θεός Εμμανουήλ είναι μαζί μας στον πόνο και τη δυστυχία μας. Ο Θεός είναι αλληλέγγυος με τους καταπιεσμένους. Το παιδί της Βηθλεέμ είναι η ελπίδα μας. Για τα παιδιά της Γάζας και για όλα τα θύματα των πολέμων. Στην Χριστουγεννιάτικη Λουθηρανική Εκκλησία της Βηθλεέμ».

Christmas in Palestine this year. The Child under the rubble. Immanuel God is with us in our pain and suffering. God in solidarity with the oppressed. The child of Bethlehem is our hope. For the children of Gaza and all victims of wars.

At the Christmas Lutheran Church Bethlehem pic.twitter.com/CPnL9kMyPs

— Munther Isaac منذر اسحق (@MuntherIsaac) December 3, 2023