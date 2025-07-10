Διάσωση δεκάδων εργαζόμενων στο Λος Άντζελες ύστερα από κατάρρευση τούνελ

Τριάντα ένας εργαζόμενοι διασώθηκαν ύστερα από την κατάρρευση ενός τούνελ σε εργοτάξιο του Λος Άντζελες τη νύχτα της Τετάρτης, σύμφωνα με το NBC και όσα δήλωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι εργαζόμενοι φαίνεται να χειρίζονταν ένα μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων όταν συνέβη η κατάρρευση, σύμφωνα με τον Robert Ferrante, επικεφαλής μηχανικό και γενικό διευθυντή της Υγειονομικής Περιφέρειας της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης αναφέρει πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Απόψε ήμασταν τυχεροί», είπε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής, Ronnie Villanueva. Το NBC αναφέρει πως πάνω από 100 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο συμβάν.

Το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση επισκέφθηκε η δήμαρχος της πόλης, που χαρακτήρισε πραγματικούς ήρωες τους διασώστες και εξέφρασε την ανακούφισή της που δεν υπήρξαν θύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

