Βρυξέλλες: Σε "κόκκινο συναγερμό" μετά την φονική επίθεση με δύο νεκρούς - Ασύλληπτος ο Τυνήσιος που δήλωσε μέλος του ISIS

Θορυβημένη η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες, όπου δύο Σουηδοί σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε, όταν λίγο πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας, ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Με τον δράστη να παραμένει ασύλληπτος και να δηλώσει μέλος του Ισλαμικού κράτους σημάνει κόκκινος συναγερμός. Το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες ανέβηκε στο 4 (ύψιστο επίπεδο), κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία. Στο υπόλοιπο Βέλγιο ανέβηκε στο «3».

Brussels terror suspect identified as 45-year-old Abdesalem Lassoued. He's still at large. Call 112 if seen - RTBF #Bruxelles #Belgium

Ο δράστης της επίθεσης, Λασουέντ Αμπντεσλάμ, 45 ετών, τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δηλώνει μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει

This suspect here is still at large.

Here is the man that went on a killing spree earlier and killed three people in Brussel Belgium. He posted this video saying,

"I am a fighter for Allah. We live for our religion, and we die for our religion. Your brother took…"

