Βραζιλία: Υπό τον έλεγχό του Λούλα τα κυβερνητικά κτίρια μετά την εισβολή Μπολσοναρικών

Η 6η Ιανουαρίου του 2021 στις ΗΠΑ επαναλήφθηκε δύο χρόνια μετά, την 8η Ιανουαρίου του 2023, στη Βραζιλία. Οπαδοί της ακροδεξιάς που δεν αποδέχθηκαν την αλλαγή ηγεσίας στη χώρα τους επιδόθηκαν σε ένα κρεσέντο βίας, αρνούμενοι να σεβαστούν δημοκρατικές διαδικασίες και βεβηλώνοντας κυβερνητικά κτίρια που αποτελούν μνημεία της παγκόσμιας ιστορίας.

Χιλιάδες οπαδοί του Μπολσονάρου εισέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το Κογκρέσο και σε κτίρια υπουργείων στην πρωτεύουσα, Μπραζίλια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη Βραζιλία θυμίζουν εμφύλιο, απόπειρα πραξικοπήματος, προδίδουν ένα εκτεταμένο χάος.

Νωρίτερα, όμως, όπως ματεδόθηκε από τα διεθνή ΜΜΕ, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια.

Police and Military have retreated from attempting to stop protestors who have overtaken the Supreme Court, the Congress building and surrounded the presidential palace in Brazil. Protest numbers are now growing into the tens of thousands. pic.twitter.com/gYJ3g78Z4e

