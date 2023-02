Βραζιλία - πλημμύρες: Τουλάχιστον 40 νεκροί - Ο πρόεδρος Λούλα στις πληγείσες περιοχές

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα διαπίστωσε από αέρος χθες Δευτέρα την έκταση της καταστροφής στους τομείς της πολιτείας Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

«Είναι σημαντικό να δουλέψουμε μαζί (...) Πρέπει να προσευχηθούμε για τα θύματα και να σταματήσει να βρέχει για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την ανοικοδόμηση», είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγη ώρα μετά την πτήση με ελικόπτερο πάνω από την πληγείσα περιοχή έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές του σαββατοκύριακου.

Η βραζιλιάνικη εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ημέρες στην πολιτεία: αναμένει νέες σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στη Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο 200 χιλιόμετρα από την πόλη Σαν Πάουλου, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας, κάπου πενήντα σπίτια χτυπήθηκαν από κατολίσθηση.

Sobrevoando a região atingida pelas chuvas na chegada em São Sebastião. Me reúno agora com o governador @tarcisiogdf, o prefeito @prefeitoFA e ministros do nosso governo para trabalharmos juntos no enfrentamento dessa crise.

