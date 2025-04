Βραζιλία: Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο! (βίντεο)

Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί, που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας, όταν είδαν ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γκαουραμιρίμ της πολιτείας Σάντα Καταρίνα.

Το αεροσκάφος τύπου Pelican 500 BR, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα από το τοπικό αεροδρόμιο, παρουσίασε μηχανική βλάβη εν πτήσει, πάνω από τον αυτοκινητόδρομο BR-1010.

Ο 29χρονος πιλότος, Ματέους Ρενάν Καλάδο, δεν έχασε την ψυχραιμία του και με απόλυτη συγκέντρωση, κατάφερε να κατευθύνει το αεροπλάνο κάτω από ηλεκτρικά καλώδια και να το προσγειώσει στον αυτοκινητόδρομο, ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα, χωρίς μάλιστα να υπάρξει ούτε ένας τραυματισμός.

Στο αεροπλάνο επέβαινε επίσης ο 71χρονος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του, Βαλντεμίρο Ζοζέ Μινέλα. Και οι δύο βγήκαν σώοι από το αεροσκάφος, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε διερχόμενο όχημα, κατέγραψε την απίθανη στιγμή με το κινητό της. «Θα πέσει πάνω στο φορτηγό, θα τρακάρει», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε μπροστά από ένα βυτιοφόρο, περνώντας μόλις λίγα μέτρα από τη διαχωριστική νησίδα.

Ο οδηγός του φορτηγού, που ακολουθούσε, αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα και απέφυγε τη σύγκρουση στο παρά πέντε.

This Saturday morning (Apr 5), around noon, a single-engine plane made an emergency landing on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil — no injuries reported. The pilot, who was alone on board, walked away unharmed. Via @AirNavRadar

Video via CNN Brasil 🎥 pic.twitter.com/jUrcpgnBWv

— Flight Emergency (@FlightEmergency) April 5, 2025