Βραζιλία: 30χρονος τραγουδιστής παθαίνει ανακοπή και πεθαίνει στη σκηνή (βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος στη σκηνή του 30χρονου τραγουδιστή γκόσπελ Πέντρο Ενρίκε το βράδυ της Τετάρτης.

Ο 30χρονος ερμήνευε το τραγούδι του Vai Ser Tão Lindo σε εκδήλωση που μεταδιδόταν ζωντανά και στο διαδίκτυο, όταν ξαφνικά λύγισε και κατέρρευσε.

Στο βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 30χρονος αφήνει την τελευταία του πνοή, τίποτα δεν προμηνύει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Δείτε το βίντεο:

NEW - Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB

— Disclose.tv (@disclosetv) December 14, 2023