Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη στον φράκτη του Λευκού Οίκου (βίντεο)

Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα στα όρια του Λευκού Οίκου, αφού έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω στον φράκτη του ιστορικού κτιρίου, γνωστοποίησε η «Secret Service», η υπηρεσία η οποία φυλάσσει τους κορυφαίους Αμερικανούς κρατικούς αξιωματούχους.

«Λίγο πριν από τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), όχημα έπεσε πάνω σε εξωτερική πύλη στο κτιριακό συγκρότημα του Λευκού Οίκου», εξήγησε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Άντονι Γκουλιέλμι, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση και διενεργούμε έρευνα για την αιτία και τον τρόπο που έγινε η σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν στο κτίριο όταν εκτυλίχθηκε το συμβάν. Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν ξεκαθάρισαν μέχρι τώρα αν επρόκειτο για απλό ατύχημα ή απόπειρα επίθεσης εναντίον του κτιρίου, στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Ουάσιγκτον.

#WATCH | Washington, DC: A vehicle crashed into a gate of the White House complex on January 8. A driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated, reports Reuters citing the US Secret Service.

