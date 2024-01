Ιράν: Μαστιγώθηκε 74 φορές επειδή δεν φόρεσε δημόσια μαντήλα

Οι ιρανικές αρχές μαστίγωσαν 74 φορές μια γυναίκα για «παραβίαση των δημοσίων ηθών» και της επέβαλαν πρόστιμο επειδή αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ ενώ περπατούσε στους δρόμους της Τεχεράνης.

Η ίδια δεν έκανε πίσω, πέταξε τη μαντίλα της και ενώπιον του δικαστηρίου.

Πέταξε τη μαντήλα της και στο δικαστήριο

Η Ρόγια Χεσμάτι, 33 ετών, μαστιγώθηκε και αναγκάστηκε επίσης να πληρώσει πρόστιμο που αντιστοιχεί σε 255 λίρες, αφού "ενθάρρυνε την ανεκτικότητα" περπατώντας δημόσια χωρίς να καλύπτει το κεφάλι της.

Γράφοντας στην κλειδωμένη πλέον σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χεσμάτι εξήγησε πώς ξυλοκοπήθηκε ανελέητα στην πλάτη, τα πόδια και τους γλουτούς της σε ένα δωμάτιο που παρομοίασε με μεσαιωνικό θάλαμο βασανιστηρίων - αλλά εξακολουθεί να αρνείται να φορέσει χιτζάμπ στην αίθουσα του δικαστηρίου ακόμη και μετά τη δοκιμασία.

«Πέταξα τη μαντίλα μου στην είσοδο της αίθουσας του δικαστηρίου. Η γυναίκα αξιωματικός μού ζήτησε να φορέσω τη μαντίλα. Δεν σταμάτησα, και εκείνη την τράβηξε ξανά πάνω από το κεφάλι μου», έγραψε η 33χρονη Ιρανή, το βασανιστήριο της οποίας αλλά και η ηρωική της στάση κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η βάναυση τιμωρία προκάλεσε ευρεία κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Αμπάς Αμπντί, έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους και κοινωνικούς ακτιβιστές του Ιράν, να γράφει: «Αυτά τα μαστίγια δεν έπεσαν μόνο στο σώμα μιας γυναίκας, χτύπησαν όλους εκείνους που ονειρεύονται μια ζωή με φυσιολογικές ελευθερίες ο ένας δίπλα στον άλλον».

