Αυστραλία: 24χρονη έβαλε φωτιά σε φίλο της λόγω σεξιστικού σχολίου!

Σοκ προκάλεσε στην Αυστραλία η ομολογία μιας 24χρονης στο δικαστήριο ότι η αιτία που έβαλε φωτιά σε έναν παιδικό της φίλο, ήταν ένα σεξιστικό σχόλιό του στη διάρκεια ενός «άγριου» πάρτι.

Η Κόρμπι Τζιν Γουόλπολ ομολόγησε την ενοχή της στο δικαστήριο του Άλμπουρι για την εμπρηστική επίθεση στις 7 Ιανουαρίου του 2024 κατά του 23χρονου Τζέικ Λόουντερ, λέγοντας ότι ένιωσε «καταβεβλημένη» από την εχθρική συμπεριφορά του καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κι ότι η οργή της ξεχείλισε από ένα σεξιστικό σχόλιό του στη διάρκεια του πάρτι σε σπίτι στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.







Ο Λόουντερ είπε στην Γουόλπολ ότι «θα έπρεπε να μείνει στην κουζίνα και να φτιάχνει κεκάκια» αν δεν μπορούσε να αντέξει το ποτό με τα αγόρια, κάτι που εξόργισε την 24χρονη, όπως είπε στο δικαστήριο.

Η νεαρή γυναίκα άρπαξε ένα μπιτόνι με βενζίνη από το γκαράζ και περιέλουσε τον φίλο της, ενώ κουνούσε απειλητικά μπροστά του έναν αναπτήρα.

«Άντε, κάντο», φώναξε εκείνος στην 24χρονη, που ήταν μεθυσμένη κι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, όπως η ίδια ομολόγησε. Τότε η Γουόλπολ τον άγγιξε με τον αναπτήρα κι ο 23χρονος τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το Australian Broadcasting Corporation.







Το θύμα υπέστη εγκαύματα στο 55% του σώματός του, ενώ κάηκαν και κάποιοι από τους ιδρωτοποιούς αδένες του. Παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για οκτώ ημέρες μετά την εμπρηστική επίθεση, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε 10 χειρουργικές επεμβάσεις και πέρασε συνολικά 74 ημέρες στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Μελβούρνης.

Μέχρι σήμερα ο νεαρός άνδρας δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του στο φως του ήλιου λόγω της μεγάλης βλάβης που έχει υποστεί η επιδερμίδα του.

Οι τύψεις της 24χρονης



Η Γουόλπολ είπε στο δικαστήριο ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ από το 2022 που χώρισε από τον αγαπημένο της.

Η 24χρονη υποστήριξε ότι ο Λόουντερ την έχει φέρει στα όριά της, κι ότι κάποια στιγμή πάλεψε μαζί της, αλλά εξέφρασε τη μετάνοιά της για την άσπλαχνη ενέργειά της.

«Αισθάνομαι απαίσια, με τρώνε οι τύψεις και η ενοχή γι’ αυτό που έκανα στον Τζέικ, όχι μόνον στον Τζέικ αλλά και στην οικογένειά του, τα αγαπημένα του πρόσωπα, τους φίλους μας, όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την υπόθεση», είπε με δάκρυα στα μάτια.

«Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι εγώ προκάλεσα όλα αυτά τα τραύματά του. Θα έκανα τα πάντα για να γυρίσω πίσω τον χρόνο», πρόσθεσε.

Η 24χρονη θα επιστρέψει εντός του μήνα στο δικαστήριο, για να μάθει την ποινή που θα της επιβληθεί.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η νέα θέση του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν είναι δικό μου πρόβλημα»

Γάζα: Δεν έχει διανεμηθεί καμία βοήθεια παρά την αποστολή φορτηγών, λέει ο ΟΗΕ