Απίστευτη καραμπόλα με δεκάδες οχήματα λόγω… μαύρου πάγου! (video)

Περισσότερα από 40 οχήματα ενεπλάκησαν σε μια τρομερή καραμπόλα στο Wisconsin των ΗΠΑ, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιος μοιραίος τραυματισμός.

Το ατύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Wisconsin των ΗΠΑ, έρχεται να μας υπενθυμίσει ίσως τον πιο ύπουλο εχθρό των οδηγών κατά τους χειμερινούς μήνες. Και αυτός δεν είναι η βροχή ή το χιόνι, αλλά ο λεγόμενος «μαύρος πάγος».

EAU CLAIRE POST- Icy conditions along I-94 in Jackson, Eau Claire, and Dunn Counties. Check @511WI for latest travel conditions.

Freezing rain caused icy / hazardous road conditions this morning. WSP is investigating a number of crashes/run-offs between mile markers 97-37. pic.twitter.com/G84j1ZFmR4

— WI State Patrol (@wistatepatrol) December 23, 2021