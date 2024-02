Αλεξέι Ναβάλνι: Τον κράτησαν στο ψύχος και τον σκότωσαν με γροθιά στην καρδιά, λέει ακτιβιστής

Ο Αλεξέι Ναβάλνι μπορεί να σκοτώθηκε από γροθιά στην καρδιά, μια τεχνική που κάποτε διδάσκονταν σε πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Vladimir Osechkin, ιδρυτής της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gulag.net, η οποία ενημερώνεται από ένα ευρύ δίκτυο Ρώσων κρατουμένων και αξιωματούχων, δήλωσε στους Times ότι πιστεύει πως οι ρωσικές αρχές κράτησαν τον Ναβάλνι στο πολικό ψύχος πριν τον εκτελέσουν με μια γροθιά.

Ο ακτιβιστής για να υποστηρίξει τα λεγόμενά του επικαλέστηκε ως αποδεικτικά στοιχεία σχόλια από μια πηγή που εργάζεται στην αποικία κράτησης του Αρκτικού Κύκλου όπου πέθανε ο Ναβάλνι, η οποία δήλωσε ότι είχε μώλωπες στο σώμα του όταν πέθανε, οι οποίοι συνάδουν με την τεχνική της «μιας γροθιάς».

«Μπορούσαν να σκοτώσουν το Ναβάλνι με όποιον τρόπο ήθελαν»

Ο Osechkin, πάντως, δεν πείθεται με την εκδοχή αυτή σημειώνοντας ότι οι ρωσικές Αρχές θα μπορούσαν να σκοτώσουν με όποιο τρόπο επιθυμούσαν τον Ναβάλνι, αλλά δεν θα ήθελαν «να αφήσουν ίχνη στη σορό του, που θα οδηγούσαν κατευθείαν στον Πούτιν».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Ναβάλνι υποχρεώθηκε την παραμονή του θανάτου του να περάσει από δυόμιση έως τέσσερις ώρες σε υπαίθριο χώρο της φυλακής, όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους -27 βαθμούς Κελσίου, όταν οι κρατούμενοι συνήθως μένουν σε ανοικτό χώρο όχι παραπάνω από μία ώρα και σε πολύ λιγότερο ακραίες συνθήκες.

