Ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ επιστρατεύτηκε στον πόλεμο κατά της Χαμάς

Μαζική είναι η κινητοποίηση των Ισραηλινών στον πόλεμο κατά της Χαμάς με τις επιθέσεις να βρίσκονται ακόμη σε φάση κλιμάκωσης και τον αριθμό των νεκρών από τα πυραυλικά πυρά να θέτει σε συναγερμό την παγκόσμια κοινότητα. Στον πόλεμο αποφάσισε να ριχθεί και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, που παρουσιάστηκε ως έφεδρος.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός των νεκρών στο Ισραήλ κάνει λόγο για 100 θύματα και χιλιάδες τραυματίες.

Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε νωρίτερα το μεσημέρι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας έθεσε σαν πρωταρχικό στόχο του στρατού του Ισραήλ την πλήρη εκκαθάριση των εδαφών της χώρας από τους ένοπλους της Χαμάς.

«Από σήμερα το πρωί, το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Ο πρώτος μας στόχος είναι πρώτα απ' όλα να καθαρίσουμε την περιοχή από τις εχθρικές δυνάμεις που έχουν διεισδύσει και να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ειρήνη στους οικισμούς που δέχθηκαν επίθεση» είχε στους συνομιλητές του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο δεύτερος στόχος, ταυτόχρονα, είναι να απαιτήσουμε από τον εχθρό να πληρώσει ένα τεράστιο τίμημα για όσα έχει κάνει ως τώρα. Ο τρίτος στόχος είναι να οχυρωθούν άλλα πεδία, ώστε κανείς να μην τολμήσει και κάνει το λάθος να μπει σε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «στον πόλεμο, πρέπει κανείς να διατηρεί την ψυχραιμία του. Καλώ όλους τους πολίτες του Ισραήλ να ενωθούν, προκειμένου να πετύχουμε τον ύψιστο στόχο μας, τη νίκη».

