Αυστραλός γιατρός χάρη σε δική του πρωτοποριακή θεραπεία παραμένει χωρίς καρκίνο ύστερα από έναν χρόνο

Έναν χρόνο αφότου υποβλήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο σε μια πειραματική θεραπεία για το γλοιοβλάστωμα, ο Αυστραλός γιατρός Richard Scolyer παραμένει απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η πειραματική θεραπεία του παθολόγου βασίζεται στη δική του πρωτοποριακή έρευνα για το μελάνωμα.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Richard Scolyer, δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος» μετά τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μαγνητικής τομογραφίας που έδειξε ότι δεν υπάρχει ακόμη κανένα σημάδι υποτροπής του γλοιοβλαστώματός του.

Δημοσιεύοντας την ενημέρωση στο X, ο καθηγητής Scolyer, ο οποίος μαζί με τη συνάδελφό του καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Georgina Long, ανακηρύχθηκε Αυστραλός της Χρονιάς, δήλωσε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος. Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα που με φροντίζει τόσο καλά, ειδικά τη σύζυγό μου Katie και την υπέροχη οικογένειά μου».

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!!

