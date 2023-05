Αίγυπτος: Τροχαίο δυστύχημα με 25 νεκρούς και 23 τραυματίες

Η σύγκρουση επιβατικού λεωφορείου και φορτηγού στο Κυβερνείο της Νέας Κοιλάδας στην Αίγυπτο είχε αποτέλεσμα 25 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν ακόμη 23.

Μετά το δυστύχημα, οι αιγυπτιακές αρχές αποφάσισαν να σταματήσουν την κίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς στον δρόμο Dakhla/Kharga/Assiut, από τις 8 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί, από σήμερα Πέμπτη.

Από τις προκαταρκτικές έρευνες για το δυστύχημα, που συνέβη στον δρόμο Kharga-Assiut με κατεύθυνση το Κάιρο, προέκυψε ότι το λεωφορείο που ανήκε σε εταιρεία τουριστικών μεταφορών συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φορτηγού και ανατράπηκε.

Οι πολίτες στην περιοχή έσπευσαν για να προσφέρουν βοήθεια και να δώσουν αίμα στους τραυματίες του τρομερού δυστυχήματος.

Μεγάλή ήταν και η ιατρική κινητοποίηση, καθώς 17 ασθενοφόρα εστάλησαν για τη μεταφορά νεκρών και τραυματιών από το σημείο του δυστυχήματος και τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία.

The accident occurred on Assuit-Kharga highway, around 400 km (250 miles) southwest of Cairo, in New Valley province that shares a long border with neighbouring Libya.#Egypt | #Traffic | #Accident https://t.co/qKKIPYREvN

