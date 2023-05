Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Το τετραθέσιο αεροπλάνο Cessna Skyhawk επέστρεφε από την Γκούνα Γιάλα, μια επαρχία στη βορειοανατολική ακτή της χώρας, όταν παρουσιάστηκε μία απροσδιόριστη μηχανική βλάβη την ώρα που πλησίαζε την Πόλη του Παναμά και ο πιλότος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Την αναγκαστική προσγείωση ενός μικρού αεροπλάνου, σε αυτοκινητόδρομο στον Παναμά την 1η Μαΐου κατέγραψε ένας από τους επιβάτες.

Το τετραθέσιο αεροπλάνο Cessna Skyhawk επέστρεφε από την Γκούνα Γιάλα, μια επαρχία στη βορειοανατολική ακτή της χώρας, όταν παρουσιάστηκε μία απροσδιόριστη μηχανική βλάβη την ώρα που πλησίαζε την Πόλη του Παναμά και ο πιλότος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Ένας επιβάτης του αεροπλάνου κατέγραψε σε βίντεο την αναγκαστική προσγείωσή του στον αυτοκινητόδρομο στον Καναδά, όπου και κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο.

Passenger films their Cessna 172 crashing onto a highway near La Amistad in Panama City. The three passengers and pilot were treated for only minor injuries. pic.twitter.com/8rJSMCdlYo

Στο αεροπλάνο επέβαιναν τρεις επιβάτες και ο πιλότος, και, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, έπεσε πάνω σε έναν αυτοκινητόδρομο που περιβάλλεται από δέντρα. Το βίντεο τελειώνει δείχνοντας όλους του επιβαίνοντες να τρέχουν μακριά από το αεροπλάνο. Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Footage provided by the Ministry of Public Security of Panama shows the moment a small single-engine Cessna crash landed on the highway on the outskirts of Panama City. All four occupants on the plane were able to walk away from the crash and were treated for minor injuries. pic.twitter.com/c6MrhoxK2x

