Γιατί κανείς δεν κάνει πια τραπέζι στο σπίτι; Οι λόγοι που εξαφανίστηκαν τα δείπνα με φίλους

Πότε ήταν η τελευταία φορά που χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού σας για ένα προγραμματισμένο δείπνο με φίλους; Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε, δεν είστε οι μόνοι.

Μια αθόρυβη αλλά ριζική κοινωνική αλλαγή συντελείται τα τελευταία χρόνια στους δείκτες της καθημερινότητάς μας, με τα παραδοσιακά σπιτικά τραπεζώματα να τείνουν προς εξαφάνιση.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό των ανθρώπων που ανοίγουν το σπίτι τους σε καλεσμένους τουλάχιστον μία φορά τον μήνα έχει κατακρημνιστεί από το 42% το 1975 σε μόλις 12% σήμερα.

Η εποχή του «ανοιχτού σπιτιού» φαίνεται πως δίνει οριστικά τη θέση της στην κουλτούρα της απομόνωσης και των γρήγορων ρυθμών. Τι είναι όμως αυτό που μας μετέτρεψε από φιλόξενους οικοδεσπότες σε «κλειδωμένους» σπιτονοικοκύρηδες;

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το iefimerida.gr:

Έρευνες στις ΗΠΑ καταγράφουν δραματική πτώση της κοινωνικότητας από το 1975. Το ποσοστό των Αμερικανών που φιλοξενούν φίλους στο σπίτι σε μηνιαία βάση έχει καταρρεύσει, απειλώντας με εξαφάνιση μια μακρόχρονη κοινωνική συνήθεια.

Η αυξημένη πίεση, κυρίως στα νοικοκυριά όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, μετατρέπει τη φιλοξενία σε μια διαδικασία που μοιάζει με δουλειά γραφείου. Η οργάνωση ενός δείπνου απαιτεί συντονισμό και λύσεις που αποθαρρύνουν.



Η εντατική ανατροφή των παιδιών απορροφά τον ελεύθερο χρόνο που παλαιότερα αφιερωνόταν σε φίλους. Παράλληλα, οι κοινωνικοί κύκλοι συρρικνώνονται, καθώς ο μέσος αριθμός στενών φίλων μειώνεται από γενιά σε γενιά.

Η μοναχική ψυχαγωγία στο σπίτι έχει γίνει ιδιαίτερα ελκυστική και εύκολη. Η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν άμεση διασκέδαση χωρίς την προσπάθεια, τον συντονισμό και το ρίσκο μιας κοινωνικής συγκέντρωσης.

Το τέλος του οικοδεσπότη



Το 2000, στο βιβλίο του «Bowling Alone», ο Ρόμπερτ Πάτναμ προειδοποιούσε ότι, αν συνεχιζόταν αυτή η τάση, η αρχαία πρακτική των επισκέψεων σε φίλους θα μπορούσε να εξαφανιστεί εντελώς από την αμερικανική ζωή μέσα σε λιγότερο από μία γενιά. Μία γενιά και κάτι αργότερα, ο οργανισμός δημοσκοπήσεων Data for Progress επανέλαβε τις ίδιες έρευνες για να έχει συγκρίσιμα στοιχεία.

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