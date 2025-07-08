Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ηρακλείου συνεδρίασε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου και προχώρησε στη συγκρότησή του σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σκεπασιανός Μανώλης

Γενικός Γραμματέας: Λιναρίτης Ιωάννης

Ταμίας: Μανουσάκης Χάρης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικοπούλου Φανή

Β΄ Αντιπρόεδρος: Δεσδενάκης Κων/νος

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σταυρακαντωνάκης Ιωάννης

Αναπλ. Ταμίας & Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Σγουράκη Νεκταρία

Υπεύθυνοι Νομικών Θεμάτων: Δεσδενάκης Κ. & Λιναρίτης Ι.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα τον αγώνα για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την ενότητα των εργαζομένων και την ενίσχυση της φωνής του Σωματείου στους χώρους δουλειάς.

