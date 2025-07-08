ΔΕΥ.13 Απρ 2026 23:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ηρακλείου
clock 19:35 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ηρακλείου συνεδρίασε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου και προχώρησε στη συγκρότησή του σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σκεπασιανός Μανώλης

Γενικός Γραμματέας: Λιναρίτης Ιωάννης

Ταμίας: Μανουσάκης Χάρης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικοπούλου Φανή

Β΄ Αντιπρόεδρος: Δεσδενάκης Κων/νος

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σταυρακαντωνάκης Ιωάννης

Αναπλ. Ταμίας & Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Σγουράκη Νεκταρία

Υπεύθυνοι Νομικών Θεμάτων: Δεσδενάκης Κ. & Λιναρίτης Ι.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα τον αγώνα για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την ενότητα των εργαζομένων και την ενίσχυση της φωνής του Σωματείου στους χώρους δουλειάς.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΔΕΥΑ Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis