7 καθημερινά αντικείμενα που μας αγχώνουν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε

Οι λόγοι που μας προκαλούν άγχος, δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν, για την ακρίβεια θα μπορούσαν να είναι απλά πράγματα μέσα στο σπίτι μας, χωρίς να το γνωρίζουμε. Το σπίτι μας υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιό μας.

Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για όσους πάσχουν από άγχος. Σύμφωνα με το Anxiety and Depression Association of America, οι διαταραχές άγχους επηρεάζουν περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή περίπου 1 στους 5 ανθρώπους από τους οποίους οι περισσότερες είναι γυναίκες. Σύμφωνα με το National Institute of Mental Health, το 25% των παιδιών ηλικίας 13 με 18 ετών υποφέρουν από κάποιου είδους αγχώδους διαταραχής.

Η γενικευμένη διαταραχή άγχους είναι από τις πιο κοινές διαταραχές αλλά υπάρχουν και άλλα είδη όπως οι κρίσεις πανικού, αγοραφοβία και οι ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οι θεραπείες διαφέρουν αναλόγως τη διαταραχή, ωστόσο ο διαλογισμός και το να αποφεύγουμε καταστάσεις που τις προκαλούν, σίγουρα βοηθάει. Δεν γνωρίζουν όλοι, τι είναι αυτό που τους προκαλεί άγχος.

Τα πράγματα που μας προκαλούν άγχος διαφέρουν για κάθε άνθρωπο, λέει ο θεραπευτής William Schroeder. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν ότι οι αιτίες βρίσκονται στην καθημερινότητά τους, τα οποία μπορεί να διεγείρουν ξαφνικά τα συμπτώματα μιας κρίσης πανικού.

Τα ρούχα των πρώην

Το μπλουζάκι του πρώην σας, συνεχίζει να κρέμεται στη θέση του στη ντουλάπα σας και η κούπα του καφέ του να βρίσκεται στο ντουλάπι. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό να προκαλέσει άγχος και κατάθλιψη στο άτομο χωρίς να το αντιλαμβάνεται καθώς συχνά, το άγχος μας δημιουργείται στο υποσεινήδητο χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μια καλή αρχή είναι να αποδεσμευτείτε από οτιδήποτε παλιό σας επαναφέρει αναμνήσεις χωρίς να το αντιλαμβάνεστε.

Ρολόγια

Ένα ρολόι χειρός ή τοίχου μπορεί να είναι ένας από τους πιο ύπουλους τρόπους για να σας προκληθεί άγχος. Αυτό συμβαίνει καθώς όχι μόνο αγχωνόμαστε για την ώρα (για παράδειγμα όταν προετοιμαζόματε για κάποιο ραντεβού), αλλά και η ενδεχόμενη καθυστέρησή μας, μπορεί να μας προκαλέσει συναισθήματα ντροπής.

Το πρωινό ντους

Το ντους είναι συνήθως το πιο απολαυστικό μέρος της πρωινής μας περιποίησης καθώς μπορούμε να χαλαρώσουμε κάτω από το ζεστό νερό. Ωστόσο κάποιοι άνθρωποι, αγχώνονται ακόμη περισσότερο καθώς δεν απολαμβάνουν τη στιγμή αλλά εν τέλει καταλήγουν να σκέφτονται την ημέρα που τους περιμένει.

Σωροί με λογαριασμούς

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα γραφείο γεμάτο με λογαριασμούς, οι οποίοι μας υπενθυμίζουν συνεχώς ότι έχουμε αφήσει εκκρεμότητες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αν ξεχωρίσουμε τους λογαριασμούς μας σε επείγοντες και μη, θα μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα το γραφείο και τις υποχρεώσεις μας.

Κλείστε τις ειδοποιήσεις

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της Marie Kondo στον καθαρισμό του σπιτιού, θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη αν την εφαρμόζαμε και στο κινητό μας. Διαγράψτε όλες τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε και κλείστε τις ειδοποιήσεις σε όλες τις υπόλοιπες για να μην σας αποσπούν την προσοχή.

Τα χρώματα στους τοίχους

Τα χρώματα επιδρούν στη διάθεσή μας με πολλούς τρόπους και ένας από αυτούς μπορεί να είναι και το άγχος. Επιλέξτε χρώματα για τους τοίχους σας που δεν προκαλούν ένταση αλλά θα σας βοηθήσουν να είστε ήρεμοι και χαρούμενοι.

Ακαταστασία

Η ακαταστασία μας υπενθυμίζει το πόσο πολυάσχολοι είμαστε, λένε οι ειδικοί. Αυτό μπορεί να μας προκαλέσει άγχος χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Η τάξη στα πράγματά μας αλλά και να αποδεσμευτούμε από όλα όσα δεν χρειαζόμαστε πια (ακόμη και αν έχουν συναισθηματική αξία για εμάς), θα μας βοηθήσει να αποδεσμευτούμε από τα βάρη του παρελθόντος.

via

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μύρισε ένα πορτοκάλι»: Πως να μειώσεις το άγχος μέσα σε 1 λεπτό

Έρευνα: Τι όνειρα βλέπουν όσοι «βασανίζονται» από άγχος;