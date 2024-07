Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Απίθανο το ενδεχόμενο να τα ξαναβρούν

Το ενδεχόμενο να τα βρουν ξανά η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ μοιάζει σχεδόν απίθανο, όπως αναφέρει πηγή.

Άτομο από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού που μίλησε αποκλειστικά στην Page Six εξήγησε ότι ενώ η τραγουδίστρια είναι «πληγωμένη» από την κατάσταση με τον σύζυγό της, έχει ήδη ξεκινήσει να σκέφτεται τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Αναφέρει επιπλέον, πως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να προσφέρει «υγεία, ευτυχία και χαρά» στην οικογένειά της. «Τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει τη διάθεσή της τώρα. Θέλει να περάσει ένα καλοκαίρι γεμάτο διασκέδαση και γέλιο. Νοιάζεται για την οικογένειά της τώρα», λέει η πηγή.

Πρόσφατα, η Τζένιφερ Λόπεζ άφησε μια «σπόντα» στα social media, προς τον Μπεν Άφλεκ. Η Λατίνα σταρ δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το μουσικό βίντεο που γύρισε το 2021 για το τραγούδι «Cambia el Paso».

Jennifer Lopez and Ben Affleck are 'selling off art work' from inside their $60M mansion as the couple are 'on the edge of divorce' https://t.co/6hze3cEPQT pic.twitter.com/eJys6MUTb8

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2024