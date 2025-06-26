Τσιμιτσέλης για την κόρη του: "Το δύσκολο είναι ότι δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι"

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε στο Happy Day και εξήγησε, θεωρεί ότι δεν έχει περάσει όσο χρόνο θα ήθελε με την κόρη του, την οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη.

«Ακόμα και αν η κόρη μου δεν έχει παραπονεθεί για αυτό, εγώ το βλέπω, γιατί εξαιτίας των παραστάσεων έχω χάσει πολλές δραστηριότητες που για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικές. Τώρα πριν λίγες ημέρες που έγινε η αποφοίτηση από το δημοτικό πήγα στις 19:30 και στις 20:30 είχα παράσταση. Έκατσα μέχρι να με δει και να τη δω και έφτασα στην παράσταση τελευταία στιγμή. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι η Εύα δεν μένει στο σπίτι μου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν έχω ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα, δεν θα είμαι εκεί για να τη δω», είπε ο ηθοποιός.

«Πάντα δουλεύω πολύ και φέτος ευτυχώς κατάφερα να πείσω τον εαυτό μου να κάνει είναι το να μην κάνω θέατρο τον επόμενο χειμώνα. Μου έγιναν αρκετές προτάσεις και δελεαστικές μάλιστα, αλλά θέλω έστω και για μια χρονιά ελεύθερα τα Σαββατοκύριακα για να μπορώ να πάρω την κόρη μου να πάμε μια βόλτα ή να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου», σημείωσε.

Grand Hotel: Ο Νώντας ζητά από τον Χαραλάμπη να γίνει η σκιά του Ρήγα