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Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του Γιώργου Μυλωνάκη
μυλωνακης - μεσσαροπουλου
clock 14:00 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Τίνα Μεσσαρόπουλου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια του σύζυγού της, Γιώργου Μυλωνάκη. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έχει επιστρέψει από τη Γερμανία και το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλεύτηκε και πλέον βρίσκεται στη χώρα μας.

«Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!», έγραψε στην ανάρτησή της.

μεσσαροπουλου

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Δημοσιογράφος Γιώργος Μυλωνάκης
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