Θύματα διάρρηξης ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μέσα από ανάρτησή του αποκάλυψε πως άγνωστοι εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο σπίτι του στο Λαγονήσι παίρνοντας τους κουμπαράδες των παιδιών του.

«Και τι καταλάβατε ρε καθίκια; Τι καταλάβατε ρε τομάρια; Τι καταλάβατε; Για πείτε μου… Πήρατε τους κουμπαράδες των παιδιών, ρε καθίκια; Στις μιάμιση το μεσημέρι, σκουπίδια… Τους κουμπαράδες των παιδιών μου ρε; Τομάρια, ε τομάρια και το ρολόι που μου έκανε δώρο ο πατέρας μου ρε σκουπίδια», λέει με τρεμάμενη φωνή ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

