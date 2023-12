The Crown: Viral στο διαδίκτυο φωτογραφία της «βασίλισσας Ελισάβετ» να καπνίζει χασίς

Η «βασίλισσα Ελισάβετ» του Netflix και της σειράς The Crown, Ιμέλντα Στόντον, "πιάστηκε" να απολαμβάνει ένα τσιγαριλίκι, παρέα με τον Τζόζεφ Γκίλγκαν.

Η εικόνα τηςαυτή δεν θυμίζει σε τίποτα τις εμφανίσεις της στη δημοφιλή σειρά για τη ζωή της βασιλικής οικογένειας. Πρόκειται για στιγμιότυπο από τα γυρίσματα που πραγματοποίησε, ενόψει του εορταστικού επεισοδίου της κωμωδίας «Brassic» του Sky.

Η ηθοποιός υποδύεται την τρελή θεία του Dr Chris Cox, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ Γουέστ, που έχει συνεργαστεί ξανά με την 67χρονη, υποδυόμενος τον βασιλιά Κάρολο, στο «Crown».

Imelda Staunton looks a far cry from royalty as she puffs on a joint and reunites with The Crown co-star Dominic West to play his wild aunt in Brassic Christmas special https://t.co/1EXa7tZ3Sf

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 7, 2023