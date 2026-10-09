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Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στον ΕΦΚΑ

παιτέρης
clock 16:00 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη του γνωστού τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, έξω από την κατοικία του.

Μετά τη σύλληψή του, ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου και πέρασε τη νύχτα. Το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Βασίλης Παϊτέρης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, ώστε να εξεταστεί η υπόθεσή του και να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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