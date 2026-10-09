Σοφία Καρβέλα: Η ανάρτηση μετά τη ρήξη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα

Η Σοφία Καρβέλα έκανε μία φιλοσοφικού περιεχομένου ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, δεν θέλησε να κάνει κάποια αναφορά στη δική της ζωή και υπόθεση σχετικά με τους γονείς της και αρκέστηκε να δημοσιεύσει το βίντεο και να γράψει «I like this».

«Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου… σε οποιοδήποτε παρελθόν μέσα σου. Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο μέλλον. Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμηθείς τίποτα, το email σου, τα δυστυχισμένα παιδικά σου χρόνια ή τα ευτυχισμένα παιδικά σου χρόνια, οτιδήποτε. Τίποτα. Μόλις έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι, παρεμπιπτόντως μην ψάχνεις για απάντηση σε επίπεδο σκέψης όταν σε ρωτάω “ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου;”. Η απάντηση δεν θα βρεθεί με σκέψη.

Τι έχει απομείνει από εσένα χωρίς καμία αναφορά από το παρελθόν ή το μέλλον. Και μην το σκέφτεσαι. Πώς είναι να είμαι εγώ χωρίς καμία ανάμνηση ή προσμονή; Υπάρχει κάτι που να είναι εκ φύσεως;», ανέφερε το βίντεο που δημοσίευσε

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